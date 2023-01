Vlachodimos: "É maravilhoso ter realizado tantos jogos por este clube incrível"

JN Hoje às 15:56 Facebook

Odysseas Vlachodimos atingiu uma marca importante frente ao Sporting (2-2), no último fim de semana. "Foi bom comemorar os 200 jogos num dérbi, teria sido fantástico se tivéssemos ganho a partida", confessou o grego.

Com 200 jogos de águia ao peito, Odysseas Vlachodimos é o guarda-redes estrangeiro com mais partidas realizadas com a camisola do Benfica.

"É um sentimento fantástico, estou muito orgulhoso. É maravilhoso já ter realizado tantos jogos por este clube incrível", referiu o guardião, aos canais oficiais do Benfica.

Vlachodimos relembrou a estreia, frente ao Fenerbahçe, nas eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões. "Ficou 1-0, clean sheet! (sem sofrer golos)", sublinhou.

O momento mais especial foi quando defrontou o PSG, no Estádio da Luz, esta temporada: "Fizemos um jogo fantástico e conseguimos um grande resultado. Passar em primeiro lugar daquele grupo foi um enorme feito. Mostrámos que somos capazes de grandes coisas".

Sobre o que falta jogar na atual época, Vlachodimos promete "dar o melhor para ajudar a equipa a alcançar os objetivos". "Queremos manter o nível alto, como temos feito, e olhar em frente, jogo a jogo, para conseguirmos uma grande conquista", concluiu.