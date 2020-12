Vlachodimos e Vertonghen saem dos convocados do Benfica

Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, vai promover "poupanças'"no jogo com o Vilafranquense, da Taça de Portugal de futebol, desde logo com a saída dos convocados dos titulares Vlachodimos e Vertonghen.

No sábado, Jesus tinha admitido a possibilidade de rodar alguns jogadores e não fatigar alguns que têm mais jogos, no sentido de evitar lesões. "Essa é a minha preocupação e não o facto de, pelo nome da equipa, achar que é mais fácil ou difícil", disse.

A convocatória para o jogo de hoje, em relação à efetuada para a Liga Europa, foi desde logo reduzida a 18 jogadores, com as saídas de Vlachodimos e Vertonghen, mas também de Ferro, Cervi, Diogo Gonçalves, Chiquinho e Weigl.

Em sentido contrário, o treinador 'encarnado' voltou a chamar o médio grego Samaris, que falhou a visita ao Standard Liége, na Liga Europa, por não estar inscrito para a competição da UEFA.

No boletim clínico das 'águias', também divulgado hoje, André Almeida é baixa prolongada, em recuperação uma rotura de ligamentos, e Grimaldo apresenta ainda uma contusão muscular.

O Benfica defronta hoje o Vilafranquense, da II Liga, às 20:30, em partida dos 16 avos de final da Taça de Portugal que será disputada no Estádio da Luz.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Mile Svilar e Helton Leite.

- Defesas: Jardel, Otamendi, Gilberto, Nuno Tavares e João Ferreira.

- Médios: Samaris, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Rafa, Everton e Pedrinho.

- Avançados: Seferovic, Waldschmidt, Darwin e Gonçalo Ramos.