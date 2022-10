Vlachodimos eleito o melhor guarda-redes da Liga em setembro

JN Hoje às 11:54 Facebook

O grego Odysseas Vlachodimos, do Benfica, sucede a Ricardo Batista, do Casa Pia, como melhor guarda-redes do mês da Liga. O portista Diogo Costa ficou na segunda posição.

Vlachodimos foi eleito o melhor guarda-redes da Liga no mês de setembro, superando Diogo Costa (F. C. Porto) e Ricardo Batista (Casa Pia), que fecham o pódio.

O guardião do Benfica recebeu 22,22% dos votos dos treinadores do principal escalão do futebol nacional, contra os 20,63% do guarda-redes portista e 16,67% do casapiano.

Durante o mês de setembro, Vlachodimos sofreu apenas um golo, frente ao Vizela, nos três jogos que realizou na baliza encarnada.