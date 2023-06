Vlachodimos elogia Roger Schmidt: "Fez-nos subir mais um degrau"

Rui Almeida Santos Hoje às 15:03 Facebook

Em entrevista ao sítio "Transfermarkt", Odysseas Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, elogiou o trabalho efetuado pelo técnico Roger Schmidt na última época, que resultou na conquista da Liga portuguesa.

"Já éramos uma grande equipa, mas Roger Schmidt conseguiu fazer-nos subir mais um degrau, mental e fisicamente. Conseguiu transformar uma boa equipa numa equipa de topo", explicou o internacional grego, lembrando que a equipa se manteve "no primeiro lugar (do campeonato) desde o início da temporada" e que, na Liga dos Campeões, foi afastada nos quartos de final "por um dos finalistas da prova", o Inter Milão.

Vlachodimos foi, a par do guarda-redes do Barcelona, Marc-André ter Stegen, um dos guarda-redes menos batidos no top 10 dos campeonatos europeus e, mesmo sentindo-se bem na Luz, revelou que "sempre foi um sonho de infância estar numa das principais ligas".

O internacional grego, de 29 anos, revelou que se irá casar ainda este mês, pese embora o calendário apertado que enfrenta devido aos compromissos com a seleção para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024. "Se nada correr mal, sim. Tenho mesmo de lá estar", comentou, bem-disposto.

Avaliado em 16 milhões de euros pelo "Transfermarkt", Vlachodimos renovou recentemente contrato com o Benfica até 2027, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.