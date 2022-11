Vlachodimos elogia Schmidt: "Ajudou a equipa a acredita em si mesma"

JN Hoje às 13:54 Facebook

O guarda-redes grego das águias recebeu o prémio da Liga de Clubes referente ao mês de setembro e deixou muitos elogios ao treinador alemão.

Vlachodimos concedeu uma entrevista à Liga de Clubes, a propósito da distinção de melhor guarda-redes do campeonato no mês de setembro, em que abordou vários temas. A realidade benfiquista foi um deles, com o internacional grego a deixar elogios ao treinador Roger Schmidt.

"Em pouco tempo, ajudou a equipa a acreditar em si mesma. Creio que todos os jogadores têm uma relação muito boa com o treinador. O que gosto e o que vejo é que ele se preocupa com a opinião da equipa, existe sempre uma boa comunicação entre nós", salientou Vlachodimos, que partilhou o prémio com a equipa.

"É bom ganhar este prémio, mas resulta sobretudo de um esforço de equipa. E se a equipa estiver bem, vais sempre melhorar enquanto jogador", acrescentou o guarda-redes de 28 anos.

A cumprir a quinta temporada de águia ao peito, Vlachodimos mostrou ainda o apreço que tem por Portugal e por Lisboa em particular.

"Portugal conta sempre com jogadores muito talentosos e reparo que neste país todos adoram futebol, e isso também se vê nas crianças e na sua forma de jogar", completou.