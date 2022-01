Vlachodimos está infetado e deixa águias com um guarda-redes

Hoje às 17:14 Facebook

Mais uma dor de cabeça para o treinador Nélson Veríssimo. O guarda-redes testou positivo à covid-19 esta quinta-feira, e deixou o Benfica apenas com um guardião disponível para o jogo com o Paços de Ferreira, no domingo.

As águias já tinham dado a conhecer esta mesma quinta-feira que Pizzi, Meïte, Radonjic e Yaremchuk eram carta fora do baralho devido a estarem também infetados com o coronavírus.

Face a mais este caso, a formação benfiquista tem apenas Helton Leite disponível para o embate da 17.ª jornada da Liga, agendado para domingo, às 18 horas, frente aos pacenses, na Luz.