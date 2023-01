Vlachodimos pisca o olho à renovação: "Estamos a conversar"

JN/Agências Hoje às 09:53 Facebook

O guarda-redes do Benfica, Odysseas Vlachodimos, elogiou o treinador Roger Schmidt, destacando a facilidade de entendimento com o treinador, e mostrou-se interessado na renovação com as águias.

"É um grande homem. Rapidamente tive a sensação que nos conhecíamos há muito tempo. Existe uma grande relação entre nós, os jogadores, e ele", referiu ao portal alemão TZ.

Com contrato até 2024, o guarda-redes grego, de 28 anos, abriu a porta da renovação.

"Estamos a conversar, sim. Tudo o resto vai aparecer", disse Vlachodimos, sublinhando que na Liga dos Campeões, onde o Benfica vai defrontar o Club Brugge, nos oitavos de final, "tudo pode acontecer".

O guardião do Benfica abordou ainda um possível interesse do Bayern de Munique nos seus serviços. "O Bayern é um grande clube. Estar associado a um clube como esse é uma honra e reflete um pouco as minhas conquistas nos últimos anos. Mas isso é tudo especulação. Não lido com isso, concentro-me no aqui e agora", concluiu.