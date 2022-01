Vlachodimos, Pizzi, Meite e Yaremchuk voltam aos treinos

JN/Agências Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Vlachodimos, Pizzi, Meite e Yaremchuk, que falharam o jogo do Benfica com o Paços de Ferreira, depois de testes positivos ao novo coronavírus, já treinaram, esta terça-feira, no Seixal.

Os quatro jogadores tiveram testes com resultado positivo ao coronavírus na última semana, já depois de Svilar também ter estado infetado, mas com o guarda-redes a recuperar e a entrar ainda na convocatória da 17.ª jornada da Liga (vitória do Benfica, por 2-0).

Também tiveram testes com resultado positivo o extremo sérvio Radonjic e o central belga Vertonghen, este ainda em isolamento, que continuam ausentes dos trabalhos da equipa encarnada, de preparação para o jogo da 18.ª jornada da Liga, em casa, com o Moreirense.

O Benfica, terceiro classificado no campeonato, a quatro pontos do Sporting (segundo) e a sete do líder F. C. Porto, recebe a formação de Moreira de Cónegos, 15.ª colocada, no sábado, em jogo com início marcado para as 18 horas.