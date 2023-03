Vlachodimos renova pelo Benfica até 2027

JN Hoje às 15:42 Facebook

O guarda-redes internacional grego Odysseas Vlachodimos renovou, até 2027, pelo Benfica, clube que representa desde 2018.

O Benfica anunciou a renovação do guarda-redes Odysseas Vlachodimos por mais quatro temporadas, até 2027. O internacional grego, de 28 anos, estava a apenas um ano do final do anterior contrato, que expirava em 2024.

Vlachodimos, cujos pais são gregos mas nasceu na Alemanha, tem sido indiscutível na baliza das águias, tendo disputado, esta época, 41 jogos e sofrido 27 golos.

O guardião chegou à Luz em 2018, proveniente do Panathinaikos. À exceção da época 2020/2021, em que partilhou a baliza com o brasileiro Helton Leite, Odysseas Vlachodimos tem sido o habitual titular nos encarnados desde que foi contratado.

No currículo, o jogador conta com um título de campeão nacional e uma Supertaça, ambos em 2019. A nível internacional, sagrou-se campeão europeu de sub-21 em 2017, ao serviço da Alemanha, seleção à qual renunciou nesse mesmo ano, quando escolheu jogar pela Grécia.

Estreou-se pelos helénicos no ano seguinte, em 2018, somando desde então 29 internacionalizações.