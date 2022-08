Vlachodimos terá chegado a acordo com o Ajax

Guarda-redes poderá sair do Benfica nas próximas horas.

Odysseas Vlachodimos poderá estar a caminho do Ajax. Segundo o jornal neerlandês "De Telegraaf" o clube dos Países Baixos chegou a acordo com os termos pessoais pelo guarda-redes do Benfica. De acordo com a mesma publicação, falta agora chegar a um consenso com as águias relativamente ao valor da transferência. O Ajax oferece nove milhões de euros, mas o conjunto da Luz pede dez milhões com objetivos.

O mercado nos Países Baixos fecha esta noite, ao contrário da maioria dos outros campeonatos europeus, por isso o Ajax quererá concluir as negociações nas próximas horas. Para substituir Vlachodimos, o Benfica tem em lista o bósnio Vladan Kovacevic e, nas últimas horas, Keylor Navas foi associado às águias pelo portal italiano "Calciomercato".