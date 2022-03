Voleibol: Águias voam até à final com a Fonte do Bastardo e Leixões conquista a Taça em femininos

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 23:45 Facebook

Benfica puxa da reviravolta, vence dérbi com o rival Sporting e marca duelo com equipa da Ilha Terceira. Taça de Portugal vai ter um campeão renovado. No escalão feminino, o Leixões bateu o Vitória, por três sets sem resposta

Chegou o grande momento da época, aquele em que todas as equipas gostariam de estar, e acabou por pertencer a Benfica e Fonte de Bastardo o mérito de hoje, no Centro Cultural de Viana do Castelo, poderem discutir o troféu da Taça de Portugal. Fonte do Bastardo e Vitória de Guimarães (3-1) até tiveram a honra de abrir a "final-four", mas coube a Sporting e Benfica (1-3) a tarefa de satisfazer em forma de espetáculo exibicional aquele que era considerado o duelo de cartaz.

E não defraudou as expetativas. Num dérbi jogado a alta intensidade, os leões entraram dominantes, fizeram uma ponta final de primeiro set mais objetiva e saíram com a vantagem no bolso. Só que esse momento ser viu para acordar as águias que descolaram para uma reviravolta dominante. Acabou o Benfica a sorrir - eliminou o atual detentor do troféu - e marcou com encontro na final com os açorianos da Fonte do Bastardo. A equipa terceirense fez-se valer da maior experiência e rodagem do coletivo para superar um Vitória de Guimarães que vendeu cara a derrota.

Leixões levanta a Taça

Em femininos, as "sereias" do Leixões fizeram a festa no pavilhão minhoto ao conquistarem a Taça de Portugal, depois de terem vencido com um triunfo esmagador, o Vitória, por três sets sem resposta: 25-19 (1.º), 25-15 (2.º ) e 26-24(3.º).