Voleibol: decisões eletrizantes pela conquista do título maior

AJM/F.C. Porto e Leixões disputam finalíssima que vai revelar campeãs. Benfica e Sporting têm dérbi no masculino

Fim de semana de emoções e decisões nos principais campeonatos nacionais, com a certeza de que será encontrada a equipa campeã no feminino, e a possibilidade das contas do título masculino também serem fechadas. As maiores atenções estarão voltadas para o duelo nas senhoras, amanhã (15h), onde AJM/F.C. Porto e Leixões, vão disputar o título nacional através de uma "negra", algo que já não acontecia há quatro anos.

A formação portista, campeã no ano passado, até começou bem a defesa do título, vencendo os dois primeiros jogos do playoff (ambos por 3-0), mas a resposta das Sereias do Mar, foi à altura, impondo outros dois triunfos (3-1 e 3-0) que levaram as decisões para este derradeiro jogo, que será disputado na casa das azuis e brancas.