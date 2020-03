Voleibol internacional suspenso e Roland Garros adiado

Hoje às 18:33 Facebook

Esta terça-feira ficou a saber-se que o impacto do Covid-19 também deixará marcas nas competições europeias de voleibol e no calendário do ténis.

Não é só futebol que está em suspenso com todo o impacto do Covid-19 em todo o Mundo. Depois de a UEFA ter anunciado o adiamento do Campeonato da Europa de futebol para 2021, também as mais altas instâncias do voleibol e do ténis tomaram medidas profundas.

Assim, a Confederação Europeia de Voleibol comunicou que todas "as competições europeias de voleibol foram suspensas por tempo indeterminado", agravando as medidas tomadas anteriormente e que suspendiam todos os eventos da modalidade até 3 de abril.

Por outro lado, o torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada tenística, vai jogar-se entre 20 de setembro e 4 de outubro e não entre 25 de maio e 7 de junho, como estava previsto.