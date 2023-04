Voleibolista brasileiro Wallace de Souza suspenso por incitar violência contra Lula da Silva

JN/Agências Hoje às 23:12 Facebook

O voleibolista brasileiro Wallace de Souza, campeão olímpico no Rio2016, foi suspenso por um ano pelo Comité Olímpico do Brasil (COB), por mensagens abusivas sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Conselho de Ética do COB foi unânime em decidir a suspensão de Souza, de 37 anos, por "ato antiético e por promover e incitar à violência" nas redes sociais.

O oposto do Cruzeiro, apoiante confesso do antigo presidente Jair Bolsonaro, foi suspenso provisoriamente em 31 de janeiro, depois de ter promovido uma sondagem na sua página no Instagram em que perguntava se Lula merecia um tiro na cara.

Castigado por 90 dias nas competições internas, Wallace de Souza só poderá voltar a jogar em 3 de maio.

Ao nível de seleções, o oposto enfrenta, então, um ano de suspensão.

Wallace de Souza já tinha renunciado à seleção brasileira após os Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, mas aceitou voltar para disputar o Mundial no ano passado.