Volta a Espanha já não passa por Portugal

O traçado definitivo da edição da 75.ª da Volta à Espanha em ciclismo, que vai decorrer entre 20 de outubro e 8 de novembro, terá 18 etapas, sem passar por estradas portuguesas devido à crise sanitária do covid-19.

Com efeito, as três cidades portuguesas que constavam do itinerário da Vuelta - Porto, Matosinhos e Viseu - foram substituídas por outras, espanholas, devido à situação excecional causada pela covid-19, na sequência de uma decisão conjunta dos municípios destas três cidades lusas e da empresa organizadora da prova, a Unipublic.

As duas etapas que passavam por território português, a 15.ª e a 16.ª, foram substituídas por outras duas, a primeira das quais sairá de Mos, em Pontevedra, e já não terminará no Porto, como estava inicialmente projetado, mas sim em Puebla de Sanabria, em Zamora, e a segunda, em vez de partir de Viseu, arranca de Salamanca, com chegada a Ciudad Rodrigo, em Salamanca.

A Volta à Espanha parte de Irún, no dia 20 de outubro, com uma etapa em linha com a meta no Alto de Arrate, e termina em Madrid, a 8 de novembro.