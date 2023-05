Volta a Itália: duelo de gerações com João Almeida em foco

Roglic e Evenepoel partem como grandes favoritos mas o português João Almeida quer ser protagonista.

A primeira das três grandes provas do calendário mundial está, a partir de hoje, nas estradas italianas, para uma jornada de três semanas, com um previsível confronto de gerações na luta pela vitória final. O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), de 33 anos, e o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), de 23 anos, surgem como os principais favoritos à conquista de uma camisola rosa que nenhum deles tem no seu palmarés, num duelo entre a força da experiência e a irreverência da juventude, por dois dos mais completos e vencedores ciclistas da atualidade.

Mas, para a maioria dos portugueses, as atenções neste Giro estarão voltadas para a prestação de João Almeida (UAE-Emirates), que se costuma dar bem nas geografias transalpinas. O corredor de 24 anos, natural das Caldas da Rainha, teve uma prestação épica em 2020, quando foi líder da corrida por 15 dias e terminou em quarto lugar, conseguindo, depois, em 2021, um honroso sexto posto. No ano passado, foi traído pela covid-19 e desistiu, surgindo, agora, com maior ambição e maturidade para estar na luta pelos lugares do topo.