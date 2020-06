Volta à Lombardia disputa-se a 15 de agosto

JN/Agências Hoje às 17:33 Facebook

A clássica italiana Volta à Lombardia foi marcada para 15 de agosto, uma semana depois da Milão-San Remo, de acordo com a atualização do calendário velocipédico divulgada esta sexta-feira pela União Ciclista Internacional (UCI), devido à pandemia de covid-19.

A RCS, também responsável pela organização da Volta a Itália, defendia a realização da Milão-San Remo a 22 de agosto, para aproveitar a proximidade de Nice, de onde vai partir a Volta a França, a 29 de agosto, no entanto o organismo que rege a modalidade manteve as datas dos campeonatos nacionais, entre 20 e 23, e dos Europeus, entre 24 e 28.

Desta forma, Itália vai organizar três clássicas do calendário WorldTour em agosto, com a Strade Bianche, no dia 1, a Milão-San Remo, a 8, e a Volta à Lombardia, a 15.

Em sentido contrário, foram canceladas as corridas de um dia Dwars door Vlaanderen, na Bélgica, Prudential RideLondon-Surrey Classic, em Inglaterra, e Eschborn-Frankfurt, na Alemanha.

A UCI reagendou a Volta a Guangxi, na China, para ser disputada entre 5 e 10 de novembro, em vez de entre 15 e 20 de outubro, e a clássica EuroEyes Cyclassics Hamburgo, na Alemanha, para 3 de outubro.

O órgão máximo do ciclismo acrescentou ainda que vai permitir, excecionalmente, que os campeões do mundo que não possam defender os títulos em 2020 o possam fazer na próxima edição dos Mundiais.

"Graças aos contactos desenvolvidos nas últimas semanas, conseguimos avançar para a retoma do ciclismo em 2020, da forma mais pacífica possível. Quero reconhecer a colaboração dos membros da família da modalidade, que colaboraram largamente para o regresso à normalidade que todos esperamos", frisou o presidente da UCI, David Lappartient.

Já a partir de 1 de janeiro de 2021, a UCI vai transferir a atividade operacional do programa antidopagem para a Agência Internacional de Testagem (ITA), sucedendo à Fundação Antidoping do Ciclismo (CADF), organismo sem fins lucrativos criado em 2008.

A próxima reunião do comité organizador da UCI está agendada para ocorrer entre os dias 22 e 24 de setembro, em Montreux, na Suíça, durante a realização dos Mundiais de estrada, em Aigle.