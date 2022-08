Volta a Portugal: rivalidade não trava amor de pai e filho

José Pedro Gomes e Sara Gerivaz Hoje às 10:06 Facebook

Ligação familiar entre Joaquim e Pedro Andrade não belisca ambições de ambos na Volta e até dá azo a brincadeiras.

Rivais na estrada, e pai e filho fora dela. Assim é a relação competitiva e emocional entre Joaquim e Pedro Andrade, o primeiro diretor desportivo da ABTF/Feirense, e o segundo jovem corredor da Efapel. Ambos defendem interesses diferentes no pelotão desta Volta a Portugal, mas é impossível esquecerem a ligação umbilical que os une.

"Na estrada cada um tem a sua função, mas há sempre momentos, sobretudo quando surgem dificuldades, que me lembro dele. Felizmente ainda não tivemos uma situação de confronto entre os meus ciclistas e ele, mas se assim acontecer tenho de defender a minha equipa", partilhou, ao JN, o pai Joaquim. O diretor da formação de Santa Maria da Feira não revela ao filho a estratégia que prepara, mas antes da etapa há sempre uma palavra especial. "Desejo-lhe boa sorte e dou alguns conselhos, mas nada mais que isso. Ele tem de seguir as indicações do seu treinador", clarificou.