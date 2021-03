Volta ao Alentejo adiada para finais de junho

Teixeira Correia Hoje às 12:57 Facebook

A União Ciclista Internacional reagendou a "Alentejana" para os dias 23 a 27 de junho.

Depois de anulada no ano passado por causa da pandemia, a Volta ao Alentejo devia estar na estrada entre hoje e o próximo domingo, mas o aumento de casos de covid-19 levou ao adiamento da corrida.

O novo calendário de provas, publicado na quinta-feira pela União Ciclista Internacional (UCI), reagenda a "Alentejana" para os próximos dias 23, 25, 26 e 27 de junho, logo após os Campeonatos Nacionais das categorias de Elite e Sub23b dos diversos países, incluindo Portugal, que se disputam entre 18 e 20 do mesmo mês.

Não há ainda certeza quando ao percurso da corrida, mas tudo aponta para que o traçado seja o mesmo que estava agendado para a edição de 2021, que teria início em Reguengos de Monsaraz e final em Évora.

Nas 38 edições da "Alentejana", esta será a sétima vez que a corrida se disputa no mês de junho. A última vez em que tal sucedeu foi em 2011, ano em que o lituano Evaldas Siskevicius (LaPomme Marseille) saiu vitorioso. O vencedor da edição de 2019, a última que se realizou, foi o algarvio João Rodrigues (W52/FCPorto), que nesse ano viria também a ganhar a Volta a Portugal.

Outras provas

A UCI anunciou também que a Volta ao Algarve, agenda para entre 17 e 21 de fevereiro, vai realizar-se agora entre 5 e 9 de maio. Já a 82ª Volta a Portugal mantém a data para que estava marcada, realizando-se de 4 a 15 de agosto. Será antecedida pelo Grande Prémio de Torres Vedras/Troféu Joaquim Agostinho, que se disputa de 16 a 18 de julho.

As quatro provas referidas são de cariz internacional, não estando contempladas no calendário UCI as provas de cariz nacional que estão englobadas no calendário da Federação Portuguesa de Ciclismo, como são os casos do 30.º Grande Prémio JN e do Grande Prémio O Jogo, que estão marcadas para se disputarem de 30 de agosto a 5 de setembro e 13 a 16 de maio, respetivamente.