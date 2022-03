Volta ao Alentejo apresentada sob a égide da promoção cultural e turística da região

Foi apresentada esta quinta-feira de manhã, no Centro Cultural de Redondo, a 39ª Volta ao Alentejo em Bicicleta, prova que vai estar na estrada entre 16 e 20 de março, com início em Vendas Novas e final em Évora.

Para dar uma maior competitividade a uma das provas mais antigas e míticas do calendário velocipédico português, regressam as bonificações nas chegadas e nas metas volantes, com 10, 6 e 4 segundos no final das tiradas e 3, 2 e 1 segundos nos pontos intermédios.

Participam na prova 19 equipas, 13 portuguesas - as dez Continentais e três Equipas de Clube - e seis estrangeiras - três de Espanha, uma de África do Sul, uma da Colômbia e uma de Angola - com a "Alentejana" a ter cinco etapas, quatro em linha e um contrarrelógio, com um total de 724 quilómetros.

Na tarde do dia 19 de março, um curto contrarrelógio de 8,4 quilómetros em Castelo de Vide arrumará as contas finais quanto ao vencedor da volta, uma vez que terá uma subida à Serra da Senhora da Penha e uma vertiginosa descida até à entrada da "Sintra do Alentejo", a que se segue um empinado empedrado de 1.500 metros até à meta.

A Volta ao Alentejo é organizada desde 2010 pela Podium Events, a empresa que coloca na estrada a Volta a Portugal. Vai percorrer três dezenas dos 47 concelhos do Alentejo (Alto, Baixo e Litoral) e teve 37 vencedores em 38 edições, tendo Carlos Barbero, que venceu as edições de 2014 (Euskadi) e 2017 (Movistar), "furado" a tradição e tornou-se no primeiro corredor a ganhar a "Alentejana" por duas vezes.

A "Alentejana" chegou a internacional em 1996, com a presença de Miguel Indurain e manteve tal categoria até 2009, data em que a organização a CIMAC-Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, "herdeira" da Associação de Municípios do Distrito de Évora (AMDE), decidiu suspender a efetivação da corrida. Foi depois a Podium num protocolo com a CIMAC, que viabilizou o regresso à estrada desde 2010 da Volta ao Alentejo em Bicicleta, mas passando a mesma para a categoria 2.2 da UCI.

Devido à pandemia de covid-19, a edição de 2020 da Volta ao Alentejo em Bicicleta foi suspensa, tendo em 2021 o vencedor sido o uruguaio Maurício Moreira (Efapel). O facto da edição deste ano ter menos dificuldades montanhosas, não visa a Serra de São Mamede (Portalegre) e o reaparecimento das bonificações faz com que os sprinters possam discutir a vitória final e o principal candidato é Iuri Leitão da equipa espanhola Caja Rural/Seguros RGA, que o ano passado ganhou as etapas de Sines e Mora, batendo toda a concorrência na velocidade pura.

Apresentação da 39ª Volta ao Alentejo Foto: Teixeira Correia/JN

A organização escolheu a vila de Redondo para a apresentação da Volta ao Alentejo como uma forma de homenagear e reconhecer o trabalho de Alfredo Barroso, que durante 31 anos, entre 1982 e 2013, foi presidente da autarquia redondense e durante 20 anos presidiu à AMDE (1983 e 2003), período em que foi também o diretor-geral da prova, tendo sido o principal responsável pela vinda de Miguel Indurain e ter tornado a "Alentejana" internacional.

Joaquim Gomes, diretor da Organização, defendeu que a Volta ao Alentejo "é a mais bela prova de ciclismo do mundo, que junta o povo com os corredores e mostra uma região na sua plenitude", acrescentando que este ano "estamos já a trilhar os 40 anos da prova que se celebram em 2023 com a 40ª edição".

O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, acrescentou que a prova "transporta a emoção associada à cultura, ao turismo e à economia, que a torna uma corrida apaixonante, com carisma e com história".

Entre os vencedores estão os nomes de Miguel Indurain, Aitor Garmendia, Asiat Saitov, Melchior Mauri, José Luís Rubiera, Laszlo Bodrogi, Xavier Tondo, David Blanco, Carlos Barbero, Maxime Bouet, Paulo Ferreira, Manuel Zeferino, Marco Chagas, Joaquim Gomes, Fernando Carvalho Luís Mendonça e João Rodrigues.

Etapas da Volta ao Alentejo/Delta Cafés- de 16 a 20 de março

1ª etapa (16/03)- Vendas Novas(11h30) - Sines (15h58)- 176,7 kms

Passagens por Montemor-o-Novo (PM 4ªcat-km 24,4-12h15), Alcáçovas (MV-km 49,3-12h52), Aldeia de São Romão (PM 4ªcat-km 78,3-13h34), Grândola (MV-km 100,3-14h06), São Francisco da Serra (PM 4ªcat-km 114,3-14h27), Santiago do Cacém (MV-km 127,1-14h46) e Porto Covo (15h30).

2ª etapa (17/03)- Beja (11h30) - Portel (16h14)- 187,7 kms

Passagens por Serpa (MV-km 25,5-12h17), Moura (PM 4ªcat-km 68-13h19), Mourão (MV-km 93,5-13h56), Reguengos de Monsaraz (MV-km 113,6-14h26) e Portel (Primeira Passagem pela Meta-km 152,9-15h23).

3ª etapa (18/03)- Elvas (11h30) - Ponte de Sor (16h00)- 173,1 kms

Passagens por Monforte (MV-km 22-12h12), Avis (MV-km 73,1-13h26), Foros do Arrão (MV-Km 130,6-14h51) e Montargil (PM 4ªcat-Km 149,6-15h18).

4ª etapa (19/03)- Castelo de Vide (15h30) - Castelo de Vide (17h57)- CRI-8,4 kms

5ª etapa (20/03)- Castelo de Vide (11h30) - Évora (15h51)- 171,9 kms

Passagem por Fronteira (PM 4ªcat-Km 54,4-12h59), Estremoz (MV-km 85,4-13h44), Borba (14,05), Vila Viçosa (MV-km 108,6-14h18) e Redondo (MV-km 135,6-14h58).

Equipas presentes

Continentais Profissionais : Caja Rural/Seguros RGA, Euskaltel e Burgos/BH (Espanha)

Continentais: Glassdrive/ Q8/ Anicolor, W52/ FCPorto, Aviludo/ Louletano/ Loulé Concelho, Efapel Cycling, LA Alumínios/ Credibom/ MarcosCar, Tavfer/ Mortágua/ Ovos Matinados, Kelly/ Simoldes/ Oliveirense, Rádio Popular/ Paredes/ Boavista, Atum General/ Tavira/ Maria Nova Hotel, ABTF Betão/ Feirense, ProTouch (África do Sul), Electro Hiper Europa (Colômbia) e Bai/ Sicasal/ Petro de Luanda (Angola)

Equipas de Clube : Almodôvar/ Delta Cafés/ Crédito Agrícola, JV Perfis/ Windmob e Santa Maria da Feira/ Segmento d'Época/ Reol