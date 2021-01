Volta ao Algarve com recorde de equipa do WorldTeam

JN/Agências Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A 47.ª edição da Volta ao Algarve vai ser disputada por 25 equipas, 14 das quais do WorldTeam, um número recorde de participação de formações do escalão máximo do ciclismo.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Ciclismo refere que a escolha do pelotão para a prova, a única da categoria UCI ProSeries a disputar-se em Portugal, "baseou-se em critérios de qualidade desportiva, relevância das equipas para o ciclismo nacional e representatividade dos principais mercados emissores de turismo para o Algarve".

A prova, que se realiza de 17 a 21 de fevereiro, contará com as 12 equipas do WorldTeam que participaram na edição de 2020 - Astana, Bora-hangrohe, Cofidis, Deceuninck-QuickStep, Groupama, INEOS, Intermarché-Wanty-Gobert, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, Team DSM, Trek-Segafredo e UAE Emirates -- às quais se juntam a Jumbo-Visma e a Movistar.

A organização indica ainda que vão convidar as nove equipas continentais portuguesas e garante ter convidado duas ProTeams, o segundo nível internacional, com forte ligação ao ciclismo português: a espanhola Caja Rural e a norte-americana Rally Cycling.

O percurso da prova será divulgado em breve, mas deverá manter as características habituais, com etapas para sprinters, trepadores e contrarrelogistas.

Froome arranca época no Algarve

Um dos ciclistas das equipas do WorldTeam é o britânico Chris Froome (Israel Start-Up Nation), quatro vezes vencedor do Tour, que vai arrancar a época de 2021 na prova algarvia, na qual participa pela terceira vez.

PUB

Em entrevista ao Het Nieuwsblad, Rik Verbrugghe, que dirige a formação israelita, explica que Froome, que venceu quatro vezes o Tour, vai regressar ao Algarve para se estrear com as novas cores, após sair da INEOS no final de 2020.

Depois, "segue-se a Volta à Catalunha e chega ao Tour via Critério do Dauphiné", adiantou Verbrugghe, que delineou as "linhas mestras" da temporada do veterano, que viveu um ano 2020 difícil, ainda a recuperar da lesão grave contraída em 2019, devido a uma queda.

Para 2021, com novas cores, tem como objetivo voltar ao Tour, que não corre desde 2018, com Verbrugghe a achar que a pandemia afetou "a recuperação" do britânico de 35 anos, que foi empurrado para a competição demasiado cedo.

"Tem ficado muito mais forte, e poderá desenvolver de novo tanta força na perna direita como tem na perna esquerda", acrescentou o diretor, referindo-se à parte do corpo que sofreu as principais consequências da queda de 2019.