Voo da águia quebra maldição das paragens

Benfica ganha pela primeira vez esta época após uma interrupção para as seleções nacionais. Encarnados chegam à 10.ª vitória consecutiva no campeonato mas tiveram de sofrer no fim.

Num teste complicado antes do clássico com o F. C. Porto, o Benfica teve de sofrer para vencer o Rio Ave graças a um golo solitário de Gonçalo Ramos que deu os três pontos à equipa encarnada. Foi a 10.º vitória consecutiva das águias no campeonato, que serviu para quebrar um enguiço: esta época, o Benfica nunca tinha ganho após as paragens para as seleções nacionais - empate em Guimarães e derrota em Braga. Mas os vila-condenses deram uma boa imagem e na reta final do jogo puseram o Benfica em sentido, tendo oportunidades para empatar.

Roger Schmidt optou por não colocar Florentino no onze, uma vez que o médio estava em risco de falhar o próximo jogo, diante do F. C. Porto, caso visse o cartão amarelo. Assim, Aursnes recuou para o centro do meio-campo e sentiu-se a falta do norueguês mais à frente. Numa primeira parte jogada a todo o gás, as águias estiveram praticamente sempre por cima, mas falhou algum discernimento no momento do último passe e foram poucas as claras ocasiões de golo. Aliás, foi mesmo o Rio Ave a ter a melhor oportunidade do primeiro tempo: à meia hora, André Pereira chegou mesmo a marcar, mas estava em fora de jogo. A principal arma do Benfica foi o ataque rápido à procura de Rafa, mas o avançado esteve num dia mau.