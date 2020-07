Voo de Vieira para o Brasil na casa dos 100 mil euros

JN Hoje às 01:36 Facebook

A operação de "resgate" de Jorge Jesus e a equipa técnica do Rio de Janeiro custará à SAD uma quantia perto dos 100 mil euros, o valor estimado do fretamento de um jato privado para uma viagem de ida e volta ao Rio de Janeiro (15 500 quilómetros).

O presidente benfiquista viajou num luxuoso Bombardier Global 600, aeronave com capacidade de oito a 19 passageiros, consoante a versão, e capacitada para voos intercontinentais, sem necessitar de escala para reabastecer: o alcance é de 11 119 quilómetros.

O preço do avião ronda os 50 milhões de euros.

Luís Filipe Vieira chegou ao Brasil ao final da tarde deste domingo, numa operação relâmpago e com a agenda carregada.

O regresso com o treinador e equipa técnica está agendado para esta segunda-feira à noite, mas, antes, o presidente tenta uma operação de charme junto do Flamengo. As águias terão de regularizar a cláusula de rescisão de Jesus e deixar a porta aberta para futuros negócios.