Voo do Flamengo intercetado pela Força Aérea a pedido de Bolsonaro

Hoje às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Brasil ordenou que a Força Aérea Brasileira desse os parabéns à equipa do Flamengo, que este sábado à noite, ganhou a final da Taça dos Libertadores, no Peru. O voo foi intercetado e os jogadores ouviram uma mensagem de áudio de felicitação.

"A Força Aérea Brasileira, em nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, dá as boas-vindas à equipa do Flamengo e felicita a equipa campeã que tão bem representou o Brasil para a conquista da Copa Libertadores da América. Brasil acima de tudo. Parabéns", foi a mensagem ouvida pelos jogadores do Flamengo e lida por um membro da Força Aérea Brasileira, segundo a Globo.

O vídeo com o áudio foi publicado nas redes sociais por Jair Bolsonaro. Também nas contas oficiais, o Flamengo mostrou a imagem do avião a intercetar o voo. "Estamos chegando escoltados", escreveram no Twitter.

Segundo a imprensa brasileira e apesar da vitória do Flamengo, Bolsonaro andou de mota dentro do Palácio da Alvorada (residência oficial do presidente), este domingo de manhã, e vestia uma camisola da Portuguesa Santista, um clube de futebol da cidade de Santos, do estado de São Paulo.