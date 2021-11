Votação para eleger João Almeida como ciclista favorito tornou-se viral

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:30 Facebook

Uma votação entre João Almeida e Thibaut Pinot mobilizou centenas de pessoas no Twitter

A página La Flamme Rouge, especializada em ciclismo, abriu uma votação no Twitter para que as pessoas escolhessem o seu ciclista preferido. Desta vez, as opções eram entre João Almeida e o francês Thibaut Pinot.

Para que João Almeida vencesse, centenas de pessoas, entre elas algumas personalidades, apelaram para que os portugueses fossem votar no ciclista. Alguns comentários recordam a final do Euro 2016 entre Portugal e França, publicando imagens de Éder (que marcou o golo que deu o título a Portugal), outros evocam a ideia de exército.

Aquilo que parecia uma simples votação entre dois ciclistas tornou-se numa espécie de duelo entre Portugal e França.