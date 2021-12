Vrsaljko sofreu fratura no rosto e terá de ser operado

JN/Agências Hoje às 13:30 Facebook

O defesa croata Sime Vrsaljko sofreu uma fratura no rosto e terá de ser operado, após o encontro com o F. C .Porto, da Liga dos Campeões de futebol, informou, esta quarta-feira, o Atlético de Madrid.

"Sime Vrsaljko apresenta uma fratura do osso zigomático, segundo um TAC que realizou no regresso do Porto, e terá de ser operado a esta lesão", lê-se no comunicado dos 'colchoneros'.

A lesão do croata aumenta os problemas na defesa para o treinador Diego Simeone, que frente ao F. C. Porto também já não pôde contar com os lesionados Savic e Giménez.

Na terça-feira, o Atlético de Madrid venceu no terreno do F. C. Porto, por 3-1, garantindo o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões e relegando o F. C. Porto para a Liga Europa