Vuelta: Mads Pedersen vence pela terceira vez na 19.ª etapa, Evenepoel segue líder

O ciclista dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) venceu pela terceira vez nesta Volta a Espanha, ao triunfar ao 'sprint' na 19.ª etapa, enquanto o belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) segurou a liderança da geral individual.

Pedersen, líder dos pontos e já vencedor nas 13.ª e 16.ª tiradas, cumpriu os 138,3 quilómetros com partida e chegada em Talavera de la Reina em 3:19.11 horas, batendo sobre a meta o britânico Fred Wright (Bahrain-Victorious), segundo, e o belga Gianni Vermeesch (Alpecin-Deceuninck), terceiro.

Nas contas da geral, não houve alterações nos primeiros postos e Evenepoel lidera com 2.07 minutos de vantagem para o espanhol Enric Mas (Movistar), segundo, com o também espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) em terceiro, a 5.14.

No sábado, a 20.ª e penúltima etapa é a última oportunidade de se fazerem diferenças, com 181 quilómetros entre .Moralzarzal e Puerto de Navacerrada, com perfil de alta montanha