W52-F. C. Porto confirma presença na Volta a Portugal

A W52-F. C. Porto confirmou, em comunicado, que vai participar na próxima edição da Volta a Portugal "sem a integração" dos ciclistas que foram suspensos preventivamente pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADOP).

Numa nota assinada pelo dono da W52-F. C. Porto, Adriano Quintanilha, é dada a garantia que "a equipa participará na 83.ª edição da Volta a Portugal sem a integração na mesma dos atletas suspensos".

"A W52-F. C. Porto vem esclarecer que sempre pugnou pela verdade e o fair-play desportivo, bem como pela condenação do uso de quaisquer substâncias dopantes. Nessa justa medida, encontra-se a colaborar ativamente com as entidades Reguladoras e Fiscalizadoras do ciclismo em Portugal, designadamente a FPC/UVP e a ADOP, em busca da verdade desportiva", pode ler-se no comunicado, no qual os responsáveis portistas reiteram total confiança nos ciclistas que foram suspensos preventivamente.



"Os resultados alcançados nos últimos anos, com indiscutível mérito desportivo, continuam, não obstante, a justificar a confiança que a equipa deposita nos ciclistas entretanto suspensos preventivamente pela ADOP, cuja presunção de inocência se mantém intacta até prova em contrário", é sublinhado, sendo que "esta participação trará uma motivação acrescida a todos os atletas e dirigentes, que saberão lutar pela vitória na estrada, honrando um clube e uma equipa que tem vindo a dominar o panorama do ciclismo nacional com indiscutível mérito".