W52-F. C. Porto revela equipa para abraçar "um novo capítulo"

Conjunto azul e branco já contratou nove ciclistas, a maior parte jovens com menos de 23 anos, num grupo que será complementado com a experiência dos espanhóis Javier Moreno e Héctor Saez, ambos ex-Glassdrive/Anicolor. Equipa, agora orientada por Valter Sousa, estará na estrada já na próxima época de 2023.

A reformulação total do projeto de ciclismo da W52/F.C. Porto já está em marcha, com a composição da nova equipa que vai competir na categoria sub-23, e que já tem nove ciclistas assegurados e um novo diretor desportivo. Valter Sousa, de 48 anos, será o responsável técnico para a nova temporada de 2023, e com um grupo praticamente formado, apostando numa base de corredores entre os 18 e 22 anos, vindos de equipas de clube, complementada com dois ciclistas mais experientes.

Os espanhóis Javier Moreno (38 anos) e Héctor Sáez (29), ambos ex-Glassdrive/Q8/Anicolor, aceitaram o repto de integrar este projeto e passar ensinamentos. "É uma responsabilidade motivadora ajudar estes jovens a afirmarem-se no ciclismo. Os adeptos têm de ter paciência porque os resultados não podem aparecer no imediato, mas seremos competitivos", disse Moreno. Já o português José Dias, de 22 anos, que veio da equipa Porminho, lembrou que "em Portugal não há muitos projetos que ofereçam tão boas condições de trabalho para jovens ciclistas", garantindo que o grupo "tem qualidade para já esta época surpreender em algumas provas".