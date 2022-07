W52-F. C. Porto só alinha com José Neves no Grande Prémio Douro Internacional

José Neves da W52-F. C. Porto vai alinhar à partida da terceira etapa do Grande Prémio Douro Internacional, este sábado, em Resende. A informação foi comunicada à organização da prova pela Federação Portuguesa de Ciclismo. O ciclista é o atual camisola amarela e parte às 13.31 horas para o contrarrelógio.

Os restantes seis corredores em prova foram suspensos pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP). Na sexta-feira, a entidade informou que oito ciclistas e dois elementos do staff da W52-F. C. Porto tinham sido suspensos, no âmbito da operação "Prova Limpa" de combate ao doping em provas de ciclismo nacional.

A notícia surgiu no dia em que José Neves, corredor da equipa, venceu a segunda etapa do Grande Prémio Douro Internacional, conquistando ainda a liderança da prova. José Neves compete agora sozinho e terá de defender a camisola amarela no contrarrelógio desta tarde.