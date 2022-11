W52-F.C. Porto regressa à estrada com equipa sub-23

Conjunto azul e branco vai assumir-se como um projeto de formação e pretende iniciar a atividade já em 2023.

Após desistir de inscrever a equipa na categoria de elites, a W52-F. C. Porto anunciou esta quinta-feira que vai regressar às estradas nacionais, já na próxima época, com um projeto de formação, que engloba um conjunto de sub-23.

O renovado projeto do conjunto azul e branco é ancorado numa nova entidade - Fonte Nova - Clube de Ciclismo - e segundo um comunicado "apostará no desenvolvimento do ciclismo jovem, assumindo um claro compromisso de defesa da ética e dos valores do desporto".

A W52 e o F. C. Porto vão continuar a apostar no ciclismo na próxima época desportiva, através de um novo projeto que terá uma equipa de sub-23 e apostará no ciclismo de formação", pode ler-se num comunicado da equipa

Segundo o mesmo texto este novo projeto "adotará uma postura colaborativa com diversas instituições", nomeadamente a Federação Portuguesa de Ciclismo, e poderá "ampliar a atividade para setores como o desporto para pessoas com deficiência".

Sendo uma equipa sub-23, a W52-F. C. Porto não poderá correr na Volta a Portugal nem na Volta a Portugal, mas pode ser convidada para participar em outras provas de relevo, como os Grandes Prémios JN, O Jogo, e Douro Internacional.

A equipa também terá oportunidade de participar na Volta a Portugal do Futuro. Os corredores e a estrutura deste novo projeto serão apresentados publicamente no início da próxima semana.