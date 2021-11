W52/F. C. Porto garante dois reforços para a equipa de ciclismo

José Pedro Gomes Hoje às 20:52 Facebook

O experiente José Gonçalves e o promissor Guilherme Mota fecham o plantel de 2022

Experiência e juventude foram as apostas da W52/F. C. Porto para reforçar a equipa da próxima época, com as contratações de José Gonçalves, de 32 anos, que corria na equipa francesa da Delko, e de Guilherme Mota, de 21, que alinhava na Kelly/Simoldes/UDO. Os dois corredores portugueses foram oficializados, esta quinta-feira, até 2024, e classificaram de "irrecusável" este novo desafio.

"Havia outras equipas interessadas, mas para regressar a Portugal tinha mesmo de vir para a formação mais forte", confessou, ao JN, José Gonçalves. O ciclista natural de Roriz, Barcelos, ainda tinha a ideia de fazer mais uma época no estrangeiro, mas ponderou a decisão para poder competir com mais regularidade. "Os anos que estive lá fora, a aprender com ciclistas de qualidade mundial, tornaram-me mais maduro. Tenho um grande objetivo de ser campeão nacional, e a nível coletivo ajudar a equipa a ganhar etapas e a Volta a Portugal", afirmou Gonçalves.