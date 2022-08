W52/F. C. Porto regressa em 2023 como academia de formação

José Pedro Gomes Hoje às 12:13 Facebook

O Calvário Várzea Clube de Ciclismo, que com o apoio da W52 e do F. C. Porto, tinha a equipa profissional de ciclismo, vai mudar de rumo na direção do projeto, e criar, já no próximo ano, uma academia de formação, abandonando, por enquanto, a presença no pelotão nacional.

A W52/F.C. Porto vai regressar à estrada em 2023, mas desta feita com um projeto de formação, através de uma academia para jovens, numa primeira fase, até aos 16 anos, abandonando, nos próximos anos, o ciclismo profissional.

"Face a tudo que aconteceu no seio da equipa, vamos virar a página e começar por baixo, seguindo um novo rumo, com a criação de uma academia com jovens. Vamos trabalhar com eles desde tenra idade, com uma mentalidade de disciplina, treino, rigor e boas práticas", disse, ao JN, Jorge Henriques, responsável técnico do clube.