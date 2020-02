W52/F.C. Porto pedala para ataque ao "penta"

Hoje às 21:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A W52/FC Porto apresentou a equipa de ciclismo para 2020. Objetivo máximo: quinta vitória seguida na Volta a Portugal.

Ainda sem Raul Alarcón, ciclista espanhol suspenso pela UCI, o F. C. Porto apresentou esta quinta-feira a nova equipa, em Viana do Castelo, onde a formação azul e branca estagiou.

Alarcón está, desde o ano passado, suspenso provisoriamente pela UCI devido a anomalias no passaporte biológico, mas o F.C. Porto acredita que o corredor será o 14.º elemento do grupo em 2020.

"Contamos com o Raul Alarcón. Estamos à espera que a UCI se pronuncie sobre a situação. O nosso diretor desportivo, Nuno Ribeiro, está a tratar do assunto", disse Adriano Quintanilha, principal patrocinar da equipa.

Quintanilha apontou como principal objetivo da época a conquista, pela quinta vez consecutiva, da Volta a Portugal, de forma a conseguir o pleno de vitórias na associação com o F. C. Porto. "Seria a cereja em cima do bolo para esta parceria e tudo vamos fazer para conseguir esse feito inédito no ciclismo nacional", disse.

Equipa para 2020: Amaro Antunes (ex-CCC), Daniel Mestre, Edgar Pinto, Francisco Campos, Gustavo Veloso, João Rodrigues, Jorge Magalhães, José Mendes (ex-Sporting/Tavira), Raul Rico (ex-Vito/Feirense), Ricardo Mestre, Rui Vinhas, Samuel Caldeira e Tiago Ferreira.