W52/F. C.Porto regressa à estrada em Albergaria, com vitória de Frederico Figueiredo

Frederico Figueiredo (Glassdrive/Q8/Anicolor) venceu, este domingo, a 21ª Volta a Albergaria batendo Ricardo Vilela (W52/F. C. Porto) e o seu companheiro de equipa Luís Mendonça, naquele que foi o seu segundo triunfo da temporada.

A Clássica, que teve uma extensão de 155 quilómetros, acabou por ser atacada de forma decisiva na terceira das quatro contagens do Prémio da Montanha, a pouco mais de 20 quilómetros do final, quando os três primeiros da Geral Individual deixaram o grupo em cabeça de corrida.

A prova foi marcada desde cedo com a fuga de um grupo de 12 corredores que assumiu a responsabilidade da corrida.

Uma última contagem de montanha a nove quilómetros de Albergaria fez a seleção final, com "Fredy Piriquito" a ser o mais forte e a levar de vencida o bragantino Ricardo Vilela. O corredor da Glassdrive/Q8/Anicolor já tinha ganho este ano a Clássica Aldeias do Xisto, primeira prova da Taça de Portugal.

A equipa sediada em Águeda, liderada por Rúben Pereira, voltou a impor-se depois das vitórias em três das quatro etapas e na Geral Individual no Grande Prémio "O Jogo" depois do abandono da W52/F. C. Porto da corrida.

A sete Equipas de Clube não participaram na prova por não aceitarem as verbas oferecidas pela organização, o Clube Albergaria, para correm a Volta ao Concelho.

A Volta a Albergaria marcou o regresso da W52/F. C. Porto à competição depois do caso que marcou a saída da equipa portista do Grande Prémio "O Jogo" que se disputou entre 22 e 25 de abril, na sequência da busca feita pela PJ no hotel em Trancoso, antes da segunda etapa e que culminou com a detenção de Nuno Ribeiro e José Rodrigues, os dois diretores-desportivos da equipa.

Até agora, somente a organização do Grande Prémio de Torres Vedras/Troféu Joaquim Agostinho veio a público dizer que não convidará a equipa da W52/F. C. Porto para a prova que se disputará entre 30 de junho e 3 de julho.

Classificação geral

1º-Frederico Figueiredo (Glassdrive/Q8/Anicolor) 3h42"10",

2º-Ricardo Vilela (W52/FCPorto) a 2",

3º-Luís Mendonça (Glassdrive/Q8/Anicolor) a 21",

4º-Tiago Antunes (Efacel Cycling) a 2"57"

º-Pedro Pinto (Tavfer/Mortágua/Ovos Matinados) m.t.

Equipas: Glassdrive/Q8/Anicolor, Montanha: Bruno Silva (Tavfer/Mortágua/Ovos Matinados), Juventude: Pedro Pinto (Tavfer/Mortágua/Ovos Matinados) e Meta Volantes: Joaquim Silva (Efapel Cycling)

Próxima prova

O ciclismo em Portugal, nas competições para equipas Continentais ou de Clube, regressa à estrada somente dentro de um mês com a disputa do Grande Prémio Abimota, nos dias 11 e 12 de junho.