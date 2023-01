Wakaso regressa a Portugal e assina pelo Leixões

JN Ontem às 22:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio, ex-Vitória e Rio Ave, vai colmatar a saída de Ben Traoré, que deixou a equipa de Matosinhos e assinou pelos sauditas do Al-Hazm.

Alhassan Wakaso é um velho conhecido do público português. O ganês, agora com 31 anos, já conta com passagens por Portimonense, Rio Ave e V. Guimarães, sendo que foi em Vila do Conde que mais se destacou.

Volta agora ao país onde já foi feliz, depois uma passagem pelo Chipre onde participou em 12 jogos na temporada transata. O JN apurou que o médio é já um reforço garantido pelos leixonenses para atacar o que resta da época.