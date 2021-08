Waldschmidt assina pelo Wolfsburgo e Bernardo Silva apontado ao Milan

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:11 Facebook

O avançado alemão despediu-se do Benfica depois de uma época ao serviço dos encarnados e o Santa Clara oficializou a saída de Carlos Júnior. O Manchester United pretende contratar Rúben Neves e Daniel Carriço está de regresso a Espanha.

Benfica: Agora é oficial. Waldschmidt deixou o clube encarnado, pelo qual assinou na época passada, para assinar pelo Wolfsburgo, da Bundesliga. Um negócio que rendeu 12 milhões de euros aos cofres do Benfica. "Estou muito feliz por voltar à Bundesliga, que era algo que queria muito. Depois de começar as conversas com os responsáveis, fiquei logo com a impressão de que a mudança para Wolfsburgo era o passo certo para mim", afirmou o jogador.

Braga: O "Mundo Deportivo" garante que os arsenalistas estão a tentar a contratação de Álex Collado, avançado de 22 anos, que tem representado a equipa B do Barcelona nas últimas temporadas. A publicação garante que o Braga está a tentar um empréstimo com opção de compra, algo que os catalães veem com bons olhos.

Santa Clara: A equipa dos Açores confirmou a transferência de Carlos Júnior para Al-Shabab, da Arábia Saudita, depois de o clube saudita ter anunciado o avançado como reforço na passada sexta-feira. "Vou embora, mas levo comigo um grande sentimento de gratidão. Agradeço ao Santa Clara pela oportunidade que me deu e por tudo que aprendi aqui. Sem sacrifício e sem trabalho duro nada se consegue. Essa equipa é a prova disso. Soubemos manter a confiança uns nos outros e nunca desistimos. Obrigado adeptos, pela confiança e carinho. Vocês são bravos!", escreveu o atleta nas redes sociais.

Wolverhampton: ​​​​​​​O "Sunday Express" avançou que o Manchester United está interessado na contratação de Rúben Neves. A publicação garante que os "red devils" estão dispostos a gastar 46,5 milhões de euros pelo médio de 24 anos. Rúben Neves está há quatro épocas nos "Wolves".

Manchester City: Guardiola já afirmou que Bernardo Silva pretende sair do clube inglês e o "Daily Star" adianta que o Milan entrou na corrida pelo atleta português e está disposto a pagar 52 milhões de euros pelo passe de Bernardo.

Real Madrid: Os merengues continuam interessados em Mbappé e o "AS" adianta que os "blancos" vão tentar a contratação no último dia de mercado, antes da pausa da competição.

Almería: Daniel Carriço regressa a Espanha para jogar na segunda divisão espanhola. O português assinou um contrato com o Almería até final da época com mais uma de opção. Carriço, que se notabilizou ao serviço do Sevilha, clube que representou durante seis épocas e meia e pelo qual conquistou três Ligas Europa, regressa Espanha, de onde saiu em janeiro de 2020, para assinar pelos chineses do Wuhan Hall.