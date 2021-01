Waldschmidt e mais quatro elementos do staff positivos à covid-19

JN Ontem às 23:50 Facebook

O avançado alemão Luca Waldschmidt testou positivo ao novo coronavírus nos exames que se seguiram ao duelo com o F. C. Porto, sendo que o staff da equipa encarnada conta ainda com mais quatro infetados.

Waldschmidt já se encontra em isolamento e, por isso, afastado das opções de Jorge Jesus para o encontro de quarta-feira com o Braga, referente à meia-final da Taça da Liga, que se disputa em Leiria.

Além do avançado germânico, também os treinadores adjuntos João de Deus e Pietra, o técnico de guarda-redes, Fernando Ferreira, e o diretor Luisão testaram, sabe o JN, positivo à covid-19.

Assim, a preparação da partida com os bracarense será assegurada, apenas, por Jorge Jesus e o adjunto Tiago Oliveira, uma vez que o "staff" já tinha perdido o contributo de Márcio Sampaio, recuperador físico, e Mário Monteiro, preparador físico, antes do duelo com o F. C. Porto, também por causa de testes positivos ao novo coronavírus.