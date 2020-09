JN Hoje às 19:50 Facebook

O Benfica de Jorge Jesus entrou com o pé direito na edição 2020/21 da Liga, ao golear, fora de portas, o Famalicão, por 5-1, no encontro que abriu a competição, com destaque para os três golos apontados pelos reforços Waldschmidt e Everton Cebolinha.

O alemão Gian-Luca Waldschmidt marcou o primeiro golo do campeonato, colocando as águias em vantagem na deslocação a Vila Nova de Famalicão logo aos 19 minutos.

Veja o golo de Waldschmidt (0-1):

Na resposta Guga teve o empate nos pés para os minhotos, mas num contra-ataque rápido, dois minutos depois de o marcador ser inaugurado, o brasileiro Everton Cebolinha fez o segundo golo para a equipa treinada por Jorge Jesus.

Veja o golo de Cebolinha (0-2):

O terceiro tento do Benfica surgiu por Grimaldo aos 42 minutos, vantagem que não sofreu mais alterações até à pausa.

Veja o golo de Grimaldo (0-3):

No recomeço do encontro, o Famalicão poderia ter reduzido, mas foi a equipa lisboeta a consolidar o trunfo, num golo de Rafa Silva, aos 52 minutos.

Veja o golo de Rafa Silva (0-4):

O Benfica continuou dono e senhor da partida e o quinto tento não tardou, com o alemão Waldschmidt a bisar, aos 66 minutos.

Veja o golo de Waldschmidt (0-5):

Os locais reduziram para 5-1 aos 67 minutos, por Guga, assistido por Rúben Lameiras

Veja o golo de Guga (1-5):

Até ao final, o Famalicão tentou chegar com perigo à baliza contrária, podia ter marcado mais um golo, mas continuaram a ser as águias a mandar na partida e a gerir sem grandes dificuldades a vantagem até ao final.