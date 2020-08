Waldschmidt nos convocados da Alemanha

Hoje às 19:27 Facebook

O avançado Luca Waldschmidt, recente reforço do Benfica para a próxima temporada, foi convocado esta terça-feira para os encontros da seleção alemã na Liga das Nações, diante de Espanha e Suíça.

Waldschmidt, de 24 anos, integra a lista de 22 jogadores escolhida pelo selecionador Joachim Low, que apenas convocou dois atletas do atual campeão europeu Bayern Munique, o defesa Niklas Sule e o reforço Leroy Sané, ex-Manchester City.

Os bávaros Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry e Leon Goretzka ficaram de fora.

O jovem ponta de lança, que pode atuar em qualquer das três posições do ataque, passou as duas últimas temporadas no Friburgo, ao serviço do qual disputou 56 jogos e marcou 17 golos, oito dos quais apontados na derradeira edição da Bundesliga.

Waldschmidt fez a formação no Eintracht Frankfurt, tendo chegado ao plantel sénior do clube na temporada 2014/15. Seguir-se-ia uma passagem pelo Hamburgo, entre 2016 e 2018, antes de rumar ao Friburgo, por cerca de cinco milhões de euros.

A "Mannschaft" estreia-se no grupo 4 da Liga das Nações A a 3 de setembro, diante da Espanha, e três dias depois visita a Suíça.