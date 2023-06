Walter: "F.C. Porto? Prometeram 30 mil euros e recebia 15 mil..."

Avançado brasileiro falou sobre a passagem no F. C. Porto, em 2010/11, lamentando não ter percebido bem certos detalhes contratuais devido às diferenças cambiais, atitude que alega lhe ter custado milhares de euros

Walter Henrique da Silva, futebolista brasileiro que representou o F. C. Porto na época 2010/11, tendo depois somado vários empréstimos até à desvinculação dos azuis e brancos, recordou a passagem por Portugal, em entrevista ao "Globoesporte".

"Senti o peso do que é estar à margem de tudo, de não entender as coisas direito", afirmou o jogador, atualmente com 33 anos, que em 2023 já representou dois clubes brasileiros (Afogados da Ingazeira e Pelotas).

PUB

"Fui vendido por um valor. Disseram-me outro. Menor. Tipo assim: prometeram-me um salário de 30 mil euros e recebia 15 mil... Prometeram uma 'luva' de 500 mil reais. Não me pagaram até hoje. 'Ah, Walter, por que não cobraste? Não questionaste?' Eu não sabia quanto valia o euro, 'cara'. Dizia: 'que moeda é essa? Que moeda é o dólar?' Mas jogar no F. C. Porto, naquele momento, bastava. Dividir o campo com Hulk, Falcão...", disse Walter, na referida entrevista.

Em 2012, Walter foi cedido pelo F. C. Porto ao Cruzeiro (Brasil), sendo depois sucessivamente emprestado a Goiás, Fluminense, Atlético Parananense, Paysandu e CSA, até se desvincular definitivamente dos portistas em 2018.

A condição física foi muitas vezes um entrave relevante na carreira do jogador, que acusava excesso de peso. Esteve ainda dois anos sem jogar, devido a um caso de doping.