Warriors chegam aos 89 pontos na primeira parte do jogo com os Sacramento Kings

JN Hoje às 10:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Sem Neemias Queta, os Sacramento Kings viram Golden State fazer 89 pontos até ao intervalo de um jogo que os Warriors venceram por 130-125. A marca ficou, ainda assim, longe do máximo da NBA, que pertence aos Phoenix Suns

Liderados por Steph Curry, os Golden State Warriors apontaram 89 pontos até ao intervalo do jogo contra os Sacramento Kings, do português Neemias Queta, que não foi chamado pelo técnico Mike Brown.

Ainda que impressionante, o registo nem sequer é um novo máximo da equipa, quem em 2012 fez 92 aos Chicago Bulls. O recorde da NBA pertence aos Phoenix Suns, com 107 pontos na primeira parte do jogo com os Denver Nuggets, em 1990.

PUB

O atirador Steph Curry foi o melhor marcador da partida, com 33 pontos, à frente dos companheiros de equipa Andrew Wiggins e Jordan Poole, ambos com 24 pontos. Nos Kings, De'Aaron Fox assinou 26 pontos.

Apesar da pontaria revelada pelos Warriors na primeira parte, que fechou com 89-71 a seu favor, o resultado do encontro foi apertado (130-125), em muito devido a um último período de domínio dos Kings (31-17), aproveitando a rotação na equipa adversária, que não se livrou de um susto para consumar a vitória.

Esta madrugada, e para lá do triunfo de Golden State, os Minnesota Timberwolves bateram os Oklahoma City Thunder (116-106), enquanto os Phoenix Suns, com Devin Booker a assinar 35 pontos, levaram a melhor diante dos Los Angeles Clippers (112-95). Por seu turno, Cleveland Cavaliers e Utah Jazz precisaram do prolongamento para derrotar os Washington Wizards (117-107) e os New Orleans Pelicans (122-121), respetivamente.