Warriors e Bucks avançam para a ronda seguinte dos playoffs

Os Milwaukee Bucks triunfaram sobre os Chicago Bulls (116-100) e os Golden State Warriors derrotaram os Denver Nuggets (102-98), carimbando ambos a passagem à próxima ronda dos playoffs.

Na Califórnia disputou-se o jogo mais renhido da noite e os Warriors, liderados por Steph Curry, venceram os Nuggets pela quarta vez na série, sendo que agora aguardam o desfecho da contenda entre Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves para conhecerem o próximo adversário.

A equipa treinada por Steve Kerr esteve sempre por cima na partida, à exceção do terceiro período, quando os adversários tiveram a melhor fase no encontro e deu a impressão de que podiam levar a série para mais um jogo. Depois valeu a maior consistência da equipa da casa, a reassumir o controlo do jogo, resultando num triunfo por apenas quatro pontos.

Pelos Warriors o habitual Steph Curry foi o grande destaque com 30 pontos, 5 ressaltos e 5 assistências, enquanto que nos Denver Nuggets nem a monstruosa exibição de Nikola Jokic foi suficiente para virar o resultado (30 pontos, 19 ressaltos e 8 assistências).

No outro jogo da noite os Milwaukee Bucks conseguiram um triunfo mais folgado sobre os Chicago Bulls, marcando assim encontro com os Boston Celtics na próxima fase.

Sem espanto, o herói do encontro foi o grego Giannis Antetokounmpo, que ajudou a equipa com 33 pontos, 9 ressaltos e 3 assistências, perante uma equipa de Chicago que não contou com três dos melhores jogadores para esta partida (Zach Lavine, Alex Caruso e Lonzo Ball).