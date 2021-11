Warriors e Miami continuam em grande forma

Os Golden State Warriors, liderados pelo veterano Steph Curry, impuseram-se no terreno dos Cleveland Cavaliers (89-104) e os Miami Heat, com Jimmy Butler em destaque, triunfaram na receção aos Washington Wizards (112-97). Ambas as equipas são líderes da respetiva conferência, da maior liga de basquetebol do Mundo

No embate entre Cavaliers e Warriors a equipa da casa entrou bem e no final do primeiro período até estava em vantagem (29-27). Embalados pela grande entrada, mantiveram a consistência ao longo do segundo período e chegaram ao intervalo na liderança do marcador (54-51).

No reatamento os 'Cavs' não abrandaram o ritmo e, alicerçados nas grandes exibições de Garland (25 pontos) e Kevin Love (17 pontos), tiveram o seu melhor parcial da partida (27-17), parecendo bastante lançados para conseguir o triunfo no final. Apesar da grande exibição, até ao final do terceiro período, a equipa de Cleveland não estava a contar com o inevitável Steph Curry, que com 40 pontos, quatro ressaltos e seis assistências, liderou a equipa da California para uma reviravolta fantástica, cimentada num parcial de (36-8).

Assim os Golden State Warriors mantêm o topo da Conferência Oeste, com 13 vitórias e duas derrotas, resultantes numa percentagem de vitórias de 86,7%.

Em Miami os Heat realizaram uma exibição 'sem espinhas', tendo vencido todos os parciais do encontro (21-19, 26-21, 36-30 e 29-27). Os grandes impulsionadores desta excelente vitória foram Jimmy Butler (32 pontos, três ressaltos e cinco assistências) e Bam Adebayo (20 pontos, nove ressaltos e duas assistências), que deixam a equipa de Miami na primeira posição da Conferência Este, a par dos Brooklyn Nets, com uma percentagem de triunfos de 68,8 %, fruto de 11 vitórias e cinco derrotas.

Resultados desta madrugada:

Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 89 - 104

Miami Heat - Washington Wizards 112 - 97

Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 89 - 103

Utah Jazz - Toronto Raptors 119 - 103

Memphis Grizzlies - LA Clippers 120 - 108

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 115 - 90