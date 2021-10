Watford confirma contratação de Claudio Ranieri

JN Ontem às 18:54 Facebook

Claudio Ranieri foi confirmado como novo treinador do Watford, da Premier League. O italiano vai ocupar o lugar do espanhol Xisco Muñoz, despedido do cargo no passado fim de semana, ao fim de sete jornadas.

Em comunicado, o Watford informou que Claudio Ranieri rubricou um contrato válido para duas temporadas. É o regresso do técnico, de 69 anos, a Inglaterra, onde venceu o campeonato em 2015/16, ao serviço do Leicester.

O Watford ocupa, ao fim de sete jogos, o 14.º da tabela classificativa da Premier League, com sete pontos, resultado de duas vitórias, um empate e quatro derrotas.