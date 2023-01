Watford quer contratar Henrique Araújo

Luís Antunes Hoje às 11:08 Facebook

Clube inglês deseja o empréstimo do avançado do Benfica, que tem contrato até 2027 mas tem vindo a perder protagonismo na equipa orientada por Roger Schmidt.

Henrique Araújo, avançado do Benfica, é pretendido pelo Watford, terceiro classificado do Championship, que quer garantir o empréstimo do jogador, de 20 anos, até ao final da temporada. Entretanto, as águias já se precaveram e contrataram no mercado de inverno o ponta de lança dinamarquês Casper Tengstedt, proveniente do Rosenborg.

Até ao momento, Henrique Araújo soma 14 jogos na equipa principal dos encarnados e regista apenas dois golos, ambos na Liga dos Campeões. Até ao momento, só tem 65 minutos de utilização e em janeiro coleciona apenas três minutos diante do Portimonense e outros tantos diante do Varzim, na Taça de Portugal. Nem sequer esteve no banco de suplentes em Braga.

No fim de semana, foi titular pelo Benfica B na derrota frente ao Farense (5-2), marcando um golo.