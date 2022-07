Wayne Rooney perto do regresso ao DC United

Hoje às 09:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Segundo a imprensa norte-americana, a antiga estrela inglesa, Wayne Rooney, está perto de regressar ao DC United, emblema onde jogou no final da carreira como jogador.

Os relatos apontam que o inglês já está na capital norte-americana para finalizar os últimos detalhes do contrato com o penúltimo clube que representou, dentro das quatro linhas, e pelos quais marcou 45 golos, em 48 jogos, entre 2018 e 2019.

Na estreia como treinador na MLS, Rooney terá uma tarefa difícil com uma equipa que está empatada em último lugar do seu grupo e que sofreu uma das derrotas mais humilhantes da sua história na sexta-feira, perdendo 7-0 contra o Philadelphia Union.

Como treinador, o antigo avançado do Manchester United, tem no currículo a passagem pelo Derby County, onde apesar do bom trabalho realizado não conseguiu impedir o cenário de descida à terceira divisão inglesa, muito por culpa dos graves problemas financeiros que levaram a uma dedução de 31 pontos na temporada 2021/22.