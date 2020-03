Weigl apelida Taarabt de "influencer profissional"

Ontem às 23:57 Facebook

Julian Weigl, médio contratado pelo Benfica na janela de transferências de inverno ao Borussia Dortmund, falou sobre o companheiro de equipa, Adel Taarabt, e aproveitou para revelar como tem passado os dias em tempo de quarentena.

Quem é o jogador do Benfica que passa mais tempo ao telemóvel? A resposta a Julian Weigl pertence: "Talvez Adel Taarabt, embora não o conheça assim há muito tempo. Ele faz tantas histórias no Instagram. Mais parece um influencer profissional", afirmou o médio dos encarnados, numa conversa ao canal online 433.

Sinto-me seguro, penso que aqui o Governo foi restrito desde o início. Mesmo não havendo muitos casos, começaram a fechar coisas

Weigl aproveitou ainda para revelar como tem passado os dias desde que a equipa encarnada entrou em quarentena. "A situação não é tão má como em outros países, como Espanha e, claro, Itália, mas temos todos de ficar em casa, as pessoas só podem ir ao supermercado, ao hospital e à farmácia, os restaurantes estão fechados e nós, jogadores, estamos há 13 dias em casa. Não vamos lá fora para nada, só para passear o cão. Sinto-me seguro, penso que aqui o Governo foi restrito desde o início. Mesmo não havendo muitos casos, começaram a fechar coisas, pôr as pessoas em casa. Mas claro que estou aborrecido".

Mesmo assim, e apesar da rotina "cansativa", os planos para o futuro estão bem definidos. "Quero casar-me no próximo ano, no verão. Pensei que o Europeu ia ser este ano, tivemos de mudar os planos. Estão a tentar acabar a época, é a melhor escolha mudar o Euro, tens a oportunidade de a época recomeçar. Para os que trabalharam o ano todo pelo lugar [na seleção] é difícil. Até ao próximo verão é muito tempo e, no futebol, muita coisa pode acontecer. Num ano estás no topo, no ano seguinte podes ter uma lesão, mas temos todos de lidar com isso e vai ser também um grande torneio", concluiu.