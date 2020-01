Weigl assina pelo Benfica até 2024 e fica com cláusula de 100 milhões

Hoje às 20:04 Facebook

O Benfica confirmou, esta quinta-feira, num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a contratação do médio alemão Julian Weigl ao Borussia de Dortmund, por 20 milhões de euros.

O jogador assinou vínculo com as águias até junho de 2024, tendo o clube da Luz fixado a cláusula de rescisão em 100 milhões de euros.

Saliente-se que Weigl chegou a Lisboa esta tarde de quinta-feira para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato com as águias, com o emblema benfiquista a oficializar ao final do dia o negócio.