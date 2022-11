Weigl confessa desejo de ficar na Alemanha 

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Cedência ao Borussia Monchengladbach contempla opção de compra de 15 milhões. SAD manifesta abertura para negociar

Julian Weigl, médio das águias cedido ao Borussia Monchengladbach, deseja permanecer no clube alemão, para além do contrato de empréstimo que termina no final da época. Uma posição admitida pela SAD, que colocou uma opção de compra de 15 milhões de euros, mas que, sabe o JN, revela abertura para negociar. "Basicamente, sou alguém que anseia por continuidade e não trocar de clube de um ano para o outro. Tomei uma decisão muito consciente ao fazer esta mudança. Rapidamente pensei que me sentiria em casa e claro que também posso imaginar ficar mais tempo. Caso contrário, não estaria aqui", referiu, à imprensa alemã.

A posição do médio, que jogou 12 jogos (993 minutos) nos germânicos, é clara, restando agora apurar se haverá intenção do Borussia em negociar e abrir os cordões à bolsa. No caso das águias, uma eventual transação definitiva ajudaria a atenuar os 20 milhões de investimento e a libertar-se dos cerca de 10 milhões de euros brutos em salários até 2025.

Roger felicita Schmidt

Noutro âmbito, Roger, que jogou no Benfica em 2002/03, mostra-se entusiasmado com o percurso das águias na Liga dos Campeões. "Tem sido incrível o trabalho do Xará [Roger Schmidt]. No Brasil dizemos isso quando nos referimos a uma pessoa com o mesmo nome [sorriso]. Foi uma Liga dos Campeões espetacular num grupo com PSG e Juventus, até por causa do investimento dos franceses e italianos", salientou o futebolista, em declarações ao JN, no Catar, onde acompanha a seleção canarinha. * com Rui Farinha